«Da Orio entro l’estate 2023 trenta nuove destinazioni»

«Siamo consapevoli di essere entrati nella tana del lupo (Ryanair, ndr) ma qui ci sono ampi orizzonti di sviluppo e questo scalo è in un’area vivacissima economicamente». Nella giornata di giovedì 13 ottobre Ugo Calvosa, executive vice-president operation di Aeroitalia, ha motivato così lo sbarco all’aeroporto di Bergamo della compagnia che è nata quest’anno. La prima tratta operativa (dal 14 novembre) sarà quella per Roma (fino a tre voli al giorno), mentre a dicembre debutteranno le rotte per Catania (4 a settimana) e per la rumena Bacau (venerdì e domenica). «A Bergamo verrà creandosi un hub dove faranno base 5 nostri aeromobili - hanno spiegato i responsabili di Aeroitalia -. Per l’estate 2023 prevediamo di raggiungere, dal “Caravaggio”, 30 nuove destinazioni e, in futuro, si punta a collegamenti a lungo raggio dallo scalo orobico: creeremo più di 150 posti di lavoro sul territorio. I vantaggi, per chi volerà con noi a Roma, sono il fast track gratuito, il parcheggio giornaliero anche’esso gratuito per i frequent flyer nonché un gate d’imbarco dedicato alla tratta in modo da accelerare le operazioni d’imbarco e non perdere tempo prezioso in lunghe attese».