Dal magazziniere al cuoco, le offerte di lavoro nei Centri per l’impiego

Come candidarsi

Chi è in possesso dei requisiti indicati nel bollettino, deve inviare un’email al Centro per l’impiego di riferimento allegando il modulo di autocandidatura e il curriculum vitae, ricordandosi di fare riferimento al codice identificativo dell’offerta a cui vuole candidarsi. Tutte le offerte sono rivolte a candidati di ambo i sessi ai sensi della legge 903 del 1977.

Zogno e Lovere chiusi

La Provincia ricorda che questa settimana il Centro per l’impiego di Zogno è chiuso per trasloco nella nuova sede di viale Martiri della Libertà 27, mentre il Centro per l’impiego di Lovere è chiuso per lavori. Entrambi riapriranno regolarmente lunedì 6 novembre; per urgenze è sempre possibile scrivere rispettivamente a: impiego[email protected] [email protected].