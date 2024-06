Dal magazziniere al geometra: tutte le offerte di lavoro nei Centri per l’impiego

Ogni offerta riporta codice identificativo, figura ricercata e sede di lavoro. Per candidarsi, se si è in possesso dei requisiti specificati nel bollettino, è necessario inviare una mail al centro per l’impiego di riferimento allegando il modulo di autocandidatura scaricabile online e il proprio curriculum vitae, avendo cura di fare riferimento al codice identificativo della professione a cui si è interessati. Qui l’elenco delle offerte (pdf).

Job Day per gli spazi estivi

Inoltre, come annunciato nei giorni scorsi, giovedì 27 giugno è in programma il Job Day della Provincia in collaborazione con Confesercenti Bergamo per la selezione di addetti alla ristorazione per gli spazi estivi di Bergamo e provincia. Tutte le informazioni qui: https://jobday.provincia.bergamo.it/27-giugno/