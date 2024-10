Dalla Regione sostegno alle start up: 2 giornate «b2b» con gli investitori

Favorire la crescita delle start up attraverso i contatti con potenziali investitori, in modo da consolidare progetti in grado di generare un valore aggiunto per l’economia. Regione Lombardia fa un altro passo nella sua strategia a sostegno delle iniziative imprenditoriali innovative, promossa dall’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, attraverso «Startup Days», in programma il 23 e 29 ottobre a Milano che tra i partner accademici vede anche la collaborazione dell’Università di Bergamo.

Palazzo Lombardia, ospiterà infatti incontri tra start up emergenti, investitori e professionisti del settore, così da agevolare interazioni dirette e mirate e creare un terreno fertile per future collaborazioni.

La finale di «StartCup Lombardia 2024»

Il 23 ottobre è in programma la finale di «StartCup Lombardia 2024», organizzata dalle Università e dagli Incubatori Universitari lombardi e promossa da Regione e Musa (Multilayered Urban Sustainability Action), per favorire la nascita di nuove imprese innovative: le start up finaliste (a Bergamo è da poco terminata la selezione) avranno l’opportunità di presentare i loro progetti a una giuria di esperti e potenziali investitori, con l’obiettivo di vincere un premio in denaro che supporterà il loro percorso imprenditoriale.

La seconda tappa degli «Startup Days», il 29 ottobre, è una novità assoluta e riguarda «FutureMatch - Connect Today, Create Tomorrow», nuovo format creato per favorire il contatto diretto tra start up e soggetti disposti a investire. L’evento prevede due sessioni: una dedicata al programma Berkeley SkyDeck Europe, l’acceleratore di start up con sede a Milano che offre alle imprese emergenti un accesso diretto all’ecosistema della Silicon Valley, l’altra dedicata alla «Competition Chimica Verde», per valorizzare le start up che operano nel campo della chimica sostenibile.

Le parole dell’assessore Guidesi

«Lo scopo di Regione Lombardia - spiega l’assessore Guidesi -, è favorire l’incontro delle start up con potenziali investitori, affinchè le idee possano diventare aziende. Le misure a sostegno delle imprese agiscono da moltiplicatore a livello economico e anche occupazionale: insieme ai nostri partner generiamo quindi nuovo lavoro».