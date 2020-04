Dall’alta moda alle mascherine «Ma poi non dimenticateci»

Dopo 34 anni nella produzione di capispalla per l’alta moda, ha deciso di avviare la produzione di mascherine filtranti in cotone, lavabili e riutilizzabili. «Abbiamo deciso di convertire momentaneamente la nostra linea di produzione - ha spiegato la titolare Maria Giuditta Tomè -. Ne realizziamo circa 2 mila al giorno, con una distribuzione sulle farmacie del territorio nazionale».

La produzione è stata avviata il 13 marzo: «Abbiamo messo a disposizione del nostro Paese quello che sapevamo fare: cucire – spiega Marco Valota, direttore della produzione -. In questo momento drammatico volevamo provare anche noi a dare il nostro contributo: abbiamo lasciato i tessuti pregiati che utilizziamo per confezionare capispalla per le principali case di moda internazionali e con le nostre cucitrici specializzate ci siamo attivati». Sedici donne laboriose in azione: «Con un grazie speciale a Confindustria Bergamo, nonostante non siamo iscritti essendo una realtà troppo piccola, siamo stati sostenuti sia per tutta la procedura burocratica sia per avviare contratti di fornitura del materiale che ci garantiscono prezzi ridotti. Per questo motivo, abbiamo esposto agli esercenti un prezzo di sola copertura dei costi di produzione, chiedendo ai farmacisti di fare lo stesso nella vendita al consumatore finale».