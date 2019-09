Dall’inglese alla cucina di Cannavacciuolo Nuova stagione formativa firmata Ascom

Non si finisce mai di imparare. Che sia un corso di cucina, inglese o marketing, in un settore come il terziario fatto di servizi, persone e relazioni, nessun investimento può prescindere dalla crescita di competenze. Ed è proprio in quest’ottica che si inserisce la nuova stagione formativa firmata Ascom Confcommercio Bergamo e coordinata dall’Area formazione e sviluppo (Laboratorio del Sapere e Accademia del Gusto).

Suddivisa come sempre in due aree, enogastronomica e manageriale, la nuova stagione conta 150 corsi a catalogo a cui si aggiungono i percorsi su misura per singole esigenze aziendali. Anche i numeri sorridono: oltre 3 mila corsisti nel biennio 2018-19, per una media di 16 iscritti a corso, e un range di età che va dai 20 ai 60 anni, con uomini e liberi professionisti aficionados dell’area «cucina per passione».