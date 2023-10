Sono tra i principali input emersi a Futura Expo, la manifestazione dedicata ai temi della sostenibilità organizzata da Camera di commercio e ProBrixia, che vede tra i partner Confindustria Bergamo e Brescia unite nel gemellaggio per l’Anno della Cultura. La seconda edizione si è conclusa ieri con un grande successo di pubblico: quasi 21mila visitatori registrati solo domenica e lunedì (il dato consuntivo delle tre giornate sarà presto disponibile); 15mila metri quadri di esposizione, 124 espositori, 113 convegni, 451 speaker . Tra i nomi eccellenti in palinsesto, il commissario europeo Paolo Gentiloni; il vincitore del premio Nobel per la letteratura. Kazuo Ishiguro; l’economista e statistico americano, Robert Engle e Phoebe Koundouri, docente di economia ambientale di fama mondiale.

La presenza Bergamasca in fiera

«Siamo qui, per la prima volta, perché gli obiettivi di Futura Expo sono assolutamente in linea con la nostra mission – ha affermato Sancinelli –. Un’expo formativa, non commerciale, che si distingue da altre analoghe iniziative. Oggi, siamo ad un punto nell’economia circolare cui siamo arrivati sulla spinta di quanto ci hanno richiesto i mercati. Per andare oltre – è l’appello forte fato dal presidente –, abbiamo bisogno di una normativa che ci supporti e che ci permetta di guardare anche ad altri campi applicativi. Diversamente, rischiamo di vanificare gli sforzi compiuti in 25 anni dai nostri consorzi».

Le simulazioni di guida della Fai

Attivissimo è stato in questi giorni poi lo stand della Fai Bergamo-Federazione autotrasportatori italiani, impegnata in una dimostrazione di «simulazione cabina di guida». «L’abbiamo realizzato assieme alla Fai bresciana e con il sostegno di Lumesia, la nostra società di servizi – spiega il segretario Fai di Bergamo, Doriano Bendotti –, per far conoscere soprattutto ai più giovani le sensazioni quando si sta a bordo di un mezzo per il trasporto merci, con più di 7,5 tonnellate. Il nostro mestiere spesso non viene apprezzato e soffriamo, infatti, di una grave carenza di personale». L’idea è piaciuta, come testimoniato dalle file di decine di ragazzi in coda per provare l’emozione di pilotare un veicolo pesante, con tutte le variabili (terreni accidentati) comprese.