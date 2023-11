Famiglie, c’è «nidi gratis» per abbattere le rette

Per le famiglie alle prese con la crisi economica arriva «Nidi gratis», il bonus 2023/2024 della Regione cofinanziata dall’Ue e che integra le agevolazioni tariffarie già previste dai comuni. La misura consente di abbattere la retta per la frequenza del bambino al servizio, come prevista dal regolamento comunale in relazione al proprio Indicatore della situazione economica equivalente (Isee).

L’abbattimento dei costi della retta non può essere utilizzato per eventuali costi aggiuntivi, come preiscrizione, iscrizione, mensa (se non compresa all’interno della retta). Il bonus è rivolto a tutti i genitori, compresi quindi quelli adottivi e affidatari. Per accedere al bonus è necessario che, alla data della presentazione della domanda, il nucleo familiare del genitore che fa richiesta di adesione sia in possesso dei seguenti requisiti: figli di età sino ai 3 anni iscritti a strutture nido e micronido pubbliche e/o private autorizzate dei comuni ammessi alla misura Nidi Gratis; Isee (ordinario/corrente/minorenni 2023) sino ad un massimo di 20mila euro; retta mensile a carico dei genitori di importo superiore a 272,72 euro.

Entro il 17 novembre

La domanda va presentata entro le ore 20 di venerdì 17 novembre, esclusivamente attraverso il sistema informativo Bandi Online raggiungibile al link www.bandi.regione.lombardia.it, ma è bene affrettarsi perché, pur con una dotazione di 16 milioni di euro, il bonus è operativo sino ad esaurimento delle risorse stanziate.

Le domande

Le domande devono necessariamente essere presentate da un genitore/affidatario appartenente al nucleo famigliare all’interno del quale è presente il bambino iscritto al nido e per cui è stato presentato il modello della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) per il rilascio della dichiarazione Isee, al fine di consentire la verifica dell’Isee stesso attraverso l’interrogazione automatica della banca dati Inps. Nel caso di più figli iscritti al nido, è possibile richiedere il bonus Nidi Gratis 2023/2024 per ognuno di essi, presentando però una domanda per ogni figlio. Così facendo, il sistema informativo riconosce il codice fiscale del genitore registrato che inoltra la domanda, compilando automaticamente i campi comuni ai figli.

Come fare