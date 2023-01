Famiglie in crisi, spendono di più ma consumano meno

Si spende di più ma si consuma di meno e, addirittura, sotto il peso dell’inflazione e del caro bollette si arriva anche a risparmiare sul cibo. È quello che sta succedendo alle famiglie italiane costrette in qualche modo a fronteggiare tutti gli effetti della recente crisi economica . Una crisi che sembra aver contribuito a colpire duro, tra gli altri, anche sulle tasche dei dipendenti pubblici il cui potere d’acquisto si è ridotto di ben 7 punti negli ultimi 10 anni. A delineare i contorni di una situazione che suscita una generale ondata di preoccupazione è stato l’Istat che ha diffuso gli ultimi dati sulle vendite al dettaglio, ovvero quelli del mese di novembre. In pratica rispetto a ottobre le vendite sono leggermente aumentate sia in valore sia in volume (rispettivamente dello 0,8% e dello 0,4%) ma a livello tendenziale, a fronte di un incremento del 4,4% in valore c’è stato tuttavia un calo dei volumi pari al 3,6%. Un dato negativo, quest’ultimo, causato soprattutto dal crollo del 6,3% dei volumi di alimentari venduti.