Farmakom consolida il business: acquisito il Gruppo Wilco Digitale

Il closing dell’acquisizione è stato possibile grazie a un finanziamento di circa 2,8 milioni di euro erogato da Intesa Sanpaolo attraverso la Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, con garanzia del Mediocredito Centrale. Il gruppo, che oggi impiega 21 persone (13 in Farmakom e 8 in Wilco), punta a crescere ulteriormente nei prossimi mesi, sia in termini di organico sia di portafoglio prodotti. «Il nostro obiettivo - spiega Alberto Trussardi - è valorizzare le sinergie tra la piattaforma tecnologica e i servizi digitali sviluppati da Farmakom e la forza commerciale e distributiva dei brand Wilco».

«In Italia ci sono poche aziende digitali con questa capacità manifatturiera e di controllo verticale. Il nostro modello è scalabile e attrattivo anche per altri imprenditori del settore», sottolinea Trussardi

Farmakom oggi fornisce servizi digitali, e-commerce e gestionali a oltre 500 farmacie in tutta Italia, con una quindicina di punti partner solo nella bergamasca. Con l’ingresso in Wilco, si apre ora in modo deciso anche al canale diretto al consumatore finale. Il 2024 è stato per Farmakom un anno record: l’utile stimato è di circa 600 mila euro, più che raddoppiato rispetto al 2022 (273 mila euro), a fronte di investimenti crescenti in tecnologia, marketing e operations. Ma la crescita non si ferma qui. Il gruppo ha in programma una decina di nuove assunzioni nel corso dei prossimi dodici mesi, tra magazzinieri, addetti al customer service, marketing e product designers. Parallelamente, sono già aperti nuovi tavoli di trattativa per ulteriori acquisizioni previste nel 2026, sempre con focus su salute e benessere. L’operazione Wilco conferma la strategia di Farmakom: costruire una filiera interna completamente integrata, dal software alla produzione fino alla logistica. «In Italia ci sono poche aziende digitali con questa capacità manifatturiera e di controllo verticale. Il nostro modello è scalabile e attrattivo anche per altri imprenditori del settore», sottolinea Trussardi.