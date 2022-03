Ferretti sbarca in Borsa a Hong Kong: obiettivo raccogliere 1 miliardo

Ferretti tenta nuovamente la strada della quotazione e annuncia l’avvio del’ipo (offerta pubblica iniziale) per la quotazione alla Borsa di Hong Kong. Il debutto il 31 marzo. Il gruppo di yacht di lusso cui fa capo il prestigioso marchio Riva di Sarnico, mette sul mercato in tutto 83.580.000 azioni (il 25% del capitale ) che comprende un’offerta globale di 75.222.000 shares e una ipo per Hong Kong di 8.358.000 azione a un prezzo compreso fra 21,82 a e 28,24 dollari di Hong Kong per azione (2,53-3,27 euro ai cambi di ieri). Si tratta di una ipotesi di raccolta fra 211 e 273 milioni di euro che corrisponde una capitalizzazione fra 844 milioni e 1,093 miliardi .