Fincantieri, definiti i termini per l’acquisizione di Remazel di Chiuduno

Fincantieri ha comunicato di aver definito i principali termini e condizioni per l’acquisto da Advanced Technology Group del 100% delle azioni di Remazel Engineering di Chiuduno. Il perfezionamento dell’acquisizione sarà soggetto al verificarsi di alcune condizioni stabilite tra le parti. L’accordo, che dovrebbe essere perfezionato entro fine anno, prevede un corrispettivo basato su un enterprise value di 78 milioni di euro soggetto ad aggiustamenti tipici per queste operazioni. Il closing è previsto nel corso del 1° trimestre 2024. Con questa operazione, Fincantieri intende accelerare la crescita delle proprie competenze tecnologiche, ingegneristiche e realizzative nei settori offshore e subsea.