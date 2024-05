Fondi Pnrr, tra grandi opere e tutela di tutti i territori

In Lombardia gli enti orobici seguono, come cifre, solo la città Metropolitana di Milano, che con 6.104 progetti e 6,1 miliardi di euro è in testa alla classifica regionale delle opere finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Al terzo posto c’è la provincia di Brescia con 4.452 progetti per 2,6 miliardi di euro. Seguono poi Pavia, con 2.926 progetti per 1,2 miliardi di euro; Varese, con 2.507 progetti e 1,1 miliardi di euro; Mantova, con 1.621 progetti e 1,1 miliardi di euro; Cremona, con 1.956 progetti e 984,4 milioni di euro; Lodi, 1.019 progetti e 830,9 milioni di euro; Monza e Brianza con 1.622 progetti e 596,2 milioni di euro; Sondrio, 1.319 progetti e 518,4 milioni di euro; Como, con 2.225 progetti per 432,8 milioni di euro; e Lecco, con 1.469 progetti e 365,9 milioni di euro.

Gli interventi in programma nella nostra provincia sono i più diversi: per la digitalizzazione le risorse sono pari a 59,5 milioni di euro, per la scuola (con ricerca e università) 297,9 milioni di euro, per impresa e lavoro 126,2 milioni di euro, per cultura e turismo 5,6 milioni di euro, per l’inclusione sociale 92,1 milioni di euro, per le infrastrutture 1,5 miliardi di euro (la fetta più consistente dei fondi bergamaschi), per la transizione ecologica 565,8 milioni di euro e, infine, per la salute 101,2 milioni di euro. Si va dal raddoppio della linea ferroviaria Ponte San Pietro-Montello (281,13 milioni di euro), alla realizzazione della linea tranviaria T2 della Valle Brembana Bergamo-Villa d’Almè (205,05 milioni di euro), passando per gli interventi sulle reti idriche (30,83 milioni di euro), gli interventi di rigenerazione urbana in diversi comuni, ai lavori di ricostruzione, ampliamento, efficientamento energetico e adeguamento sismico di diversi edifici e poli scolastici (come la demolizione e ricostruzione con ampliamento della scuola primaria della frazione di Piano di Costa Volpino, per 7,22 milioni di euro), fino al reclutamento di ricercatori in università e agli interventi di innovazione per la mobilità sostenibile.