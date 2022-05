Frutteti self service, cresce il circuito bergamasco: ecco la mappa

La raccolta «self service» in campo di frutta e verdura di stagione del circuito di Confagricoltura Bergamo riparte in crescita: come numero delle aziende e come prospettive di sviluppo del servizio. La clientela del post-Covid è ancor più attenta alla qualità, rapportata al giusto prezzo, e vuole poter vivere quest’esperienza all’aperto con la famiglia e, dove possibile, anche acquistare i prodotti stagionali trasformati in confetture, creme spalmabili o conserve.