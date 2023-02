Gap inventa il caricatore industriale a idrogeno e vince il bando MiTe per i fondi Pnrr

Il Gruppo GAP del Gruppo Piantoni Holding srl, operante nella logistica per il settore siderurgico, annuncia di aver ottenuto per primo in graduatoria il finanziamento a fondo perduto per circa 2.410.000 euro, predisposto dal Bando del MiTE- Ministero della Transizione Ecologica per l’attribuzione dei fondi Pnrr, grazie al progetto «MH2 - Material Handler – H2 Fuel Cell Powertrain», un sistema propulsore a idrogeno per mezzi alimentati a gasolio. L’innovazione rappresenta una novità strategica perché, abbassando le emissioni delle acciaierie che utilizzano questi veicoli, agisce direttamente non solo sull’ambiente, ma anche sul costo dei certificati verdi a carico delle imprese.