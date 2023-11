Gas, bollette ancora salate: «159 euro in più all’anno»

Si chiama «mercato tutelato», ma la rincorsa delle bollette non è certo una garanzia di risparmio per le famiglie. La nuova accelerazione dei prezzi dell’energia avrà effetti significativi sulle famiglie: alla luce del nuovo aggiornamento sui prezzi del gas stabilito dall’Arera (l’Autorità di regolazione dei prezzi, che per le bollette di ottobre ha indicato un aumento del 12% rispetto a settembre), secondo le stime dell’Unione nazionale consumatori una «famiglia tipo» in regime di tutela spenderà 159 euro in più su base annua, e la gran parte di questo rincaro sarà concentrata nei mesi freddi. Il tema riguarda una fetta consistente dei cittadini: un terzo delle famiglie, all’incirca, è infatti ancora in regime di mercato tutelato. E, secondo le ultime indiscrezioni, il mercato tutelato non avrà ulteriori proroghe: lo stop previsto da gennaio 2024 e il passaggio al mercato libero sarà in realtà soft e graduale (le famiglie «vulnerabili» potranno rimanere ancora in regime di tutela, ad esempio), dunque i rincari si leggeranno anche nell’anno nuovo.