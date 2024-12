Gas, tariffe in rialzo. A dicembre +2,5% sul mercato libero

Fa ancora paura la crisi energetica scoppiata a fine 2021 che portò nei mesi successivi a prezzi record dell’energia sui mercati internazionali e ad una stangata sulla spesa per le forniture di luce e gas a carico di imprese e famiglie. Nonostante la situazione attuale risulti meno preoccupante rispetto al passato, si registrano i primi ritocchi al rialzo per i prezzi del gas praticati ai consumatori.

L’analisi

A monitorare l’andamento del settore è Assium, l’associazione degli utility manager, che ha messo a confronto le offerte commerciali pubblicate sull’apposito Portale di Arera e Acquirente Unico registrando, per le migliori offerte a prezzo fisso, un incremento medio delle tariffe del +2,5%. «Scegliendo la migliore offerta disponibile oggi sul mercato, la bolletta del gas nelle principali città italiane si attesta a una media di 1.737 euro annui a famiglia per i contratti a prezzo fisso (e un consumo di 1.400 metri cubi annui). Rispetto alle migliori offerte presenti a novembre sullo stesso Portale, le tariffe risultano in aumento di circa il 2,5% - analizza Assium - In 4 città (Roma, Napoli, Catanzaro e Palermo) la spesa per il gas di una famiglia media supera i 1.800 euro annui, col record di Roma la cui bolletta, scegliendo la migliore offerta a prezzo fisso, vola a circa 1.866 euro.

Incrementi più contenuti per i contratti a prezzo variabile: qui le tariffe delle migliori offerte disponibili presentano a dicembre un aumento medio dello 0,55% rispetto al mese precedente, con una bolletta media nelle città prese in esame da circa 1.707 euro. Sul mercato libero i contratti a prezzo variabile risultano oggi più convenienti di quelli a prezzo fisso, garantendo un risparmio medio da 30 euro annui a famiglia, risparmio che tuttavia potrebbe essere vanificato da futuri rialzi delle quotazioni internazionali dell’energia, che si rifletterebbero sulle tariffe praticate a chi ha optato per forniture legate ai prezzi di mercato», aggiunge Assium.

«Massima attenzione al periodo invernale, dove si concentra l’80% dei consumi annui di gas degli italiani. La tendenza al rialzo dei prezzi per varie cause internazionali si sta riflettendo sulle tariffe praticate a famiglie e imprese. Per evitare brutte sorprese in bolletta è bene diffidare dalle campagne di telemarketing aggressivo»

Le quotazioni