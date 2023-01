Grifal di Cologno, accordo con il gruppo portoghese José Neves per produrre cArtù

Grazie all’accordo stretto tra Grifal Group di Cologno al Serio e il gruppo industriale José Neves, con sede a Ponte Guimares vicino a Porto, nasce la joint venture «Seven cArtù Lda» per la produzione in Portogallo dell’innovativo cartone ondulato a marchio cArtù® . I due gruppi opereranno con quote equivalenti. La gestione operativa, commerciale e il supporto amministrativo saranno assicurati dal gruppo José Neves, mentre Grifal, attraverso la controllata Tieng S.rl., fornirà le linee di ondulazione e il know-how per la produzione di cArtù®. Grifal otterrà inoltre delle royalties sulle vendite effettuate dalla newco.