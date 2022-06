Grifal, premio ai lavoratori per l’impegno durante la pandemia

Ma non solo: gli scarti di produzione riciclati hanno raggiunto fino al 90%. Lo ha evidenziato il Bilancio di Sostenibilità 2021 della società, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana alla guida di un Gruppo specializzato nel packaging. I ricavi di esercizio di Grifal S.p.A sono inoltre risaliti a 21,7 milioni di euro a fine 2021, l’Ebitda è in crescita del 144% rispetto al 2020 e proseguono i lavori di allargamento dello stabilimento principale di Cologno al Serio mentre è in piena attività quello aperto in Romania.