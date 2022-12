Gruppo Percassi, arriva il bonus di mille euro ai 6.500 dipendenti

Il Gruppo Percassi ha annunciato nella giornata di lunedì 19 dicembre l’erogazione di un bonus straordinario di 1.000 euro ai dipendenti di tutto il mondo di Kiko e di Percassi retail, la società che sviluppa e gestisce le retail chain dei più importanti brand internazionali del fashion, sport e consumer in Italia e Europa . «L’iniziativa rappresenta un riconoscimento concreto per lo straordinario contributo fornito da tutti i dipendenti in un periodo storico non semplice e a seguito di un biennio molto sfidante, a causa della pandemia e delle conseguenze economiche che hanno portato ad un contesto incerto» spiega il Gruppo Percassi in un comunicato stampa.