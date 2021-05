«Guscio» bergamasco in superceramica per lo Space Rider

Lo Space Rider, la navetta spaziale riutilizzabile e automatizzata che è in fase di studio da parte dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) parlerà bergamasco.

Con l’aggiudicazione di una commessa dell’Esa da 4 milioni di euro, la Petroceramics, azienda con sede al Kilometro Rosso che si occupa di ricerca e sviluppo nel campo dei materiali e processi ceramici, produrrà i 32 pezzi di composito polimerico trasformato in ceramica che ricopriranno il veicolo spaziale. Faranno da esoscheletro allo scudo termico (il «naso» della navetta, dove sta l’angolo di attacco con l’atmosfera), al sottopancia e al «flap» di comando e avranno uno spessore di soli 3 millimetri. Un velo sottile, molto resistente, che può sopportare un carico di temperatura di oltre 1.200 gradi Celsius (1.100 in condizioni ideali, ma se l’angolo di rientro cambia la temperatura può raggiungere 1.300 gradi) per un tempo di 10-15 minuti (la durata del rientro sulla superficie terrestre) e altissime pressioni. Si può parlare di «artigianato» spaziale: a lavorare alle componenti è una start up con 13 addetti super specializzati ( geologi, ingegneri nucleari, fisici, chimici e ingegneri dei materiali) con 3,5 milioni di fatturato.