Giovedì 29 Gennaio 2026
I ricavi di Brembo nel 2025 a 3,7 miliardi, oltre le previsioni
I RICAVI. Il consiglio di amministrazione di Brembo, presieduto dal presidente esecutivo Matteo Tiraboschi, ha esaminato i risultati preliminari consolidati per l’anno 2025. «Risultati solidi nonostante un contesto complesso».
Il consiglio di amministrazione di Brembo, presieduto dal presidente esecutivo Matteo Tiraboschi, ha esaminato i risultati preliminari consolidati per l’anno 2025. Il gruppo l’anno scorso ha realizzato ricavi pari a 3.704 milioni, in calo dell’1,6% a parità di cambi rispetto ai 3.841 milioni del 2024. Il 6 novembre 2025, la stima comunicata al mercato prevedeva una riduzione del 2%. Anche il margine operativo lordo (Ebitda) per il 2025, che nei risultati preliminari ammonta a 610 milioni (16,5% dei ricavi), è leggermente migliore della guidance. Gli investimenti per l’intero anno si attestano a 438 milioni, superiori ai 400 milioni previsti, e l’indebitamento è di 719 milioni, ossia minore rispetto a quanto ipotizzato a novembre.
«I solidi risultati del Gruppo Brembo nel 2025 sono stati raggiunti nonostante un contesto particolarmente complesso, segnato da un calo significativo nella produzione di nuovi veicoli in Europa e Nord America, soprattutto nel segmento premium», afferma il presidente esecutivo Matteo Tiraboschi. «Chiudiamo l’anno - aggiunge - con un indebitamento inferiore alle nostre stime, pur a fronte di investimenti superiori alle previsioni». I risultati consolidati definitivi del gruppo saranno resi noti il prossimo 18 marzo, a seguito dell’approvazione del bilancio annuale.
Brembo scatta in Borsa dopo i risultati preliminari oltre le previsioni. A Piazza Affari il titolo sale del 3,2% a 10,08 euro.
