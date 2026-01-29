I ricavi di Brembo nel 2025 a 3,7 miliardi, oltre le previsioni

Il consiglio di amministrazione di Brembo, presieduto dal presidente esecutivo Matteo Tiraboschi, ha esaminato i risultati preliminari consolidati per l’anno 2025. Il gruppo l’anno scorso ha realizzato ricavi pari a 3.704 milioni, in calo dell’1,6% a parità di cambi rispetto ai 3.841 milioni del 2024. Il 6 novembre 2025, la stima comunicata al mercato prevedeva una riduzione del 2%. Anche il margine operativo lordo (Ebitda) per il 2025, che nei risultati preliminari ammonta a 610 milioni (16,5% dei ricavi), è leggermente migliore della guidance. Gli investimenti per l’intero anno si attestano a 438 milioni, superiori ai 400 milioni previsti, e l’indebitamento è di 719 milioni, ossia minore rispetto a quanto ipotizzato a novembre.