Economia / Bergamo Città
Giovedì 29 Gennaio 2026

I ricavi di Brembo nel 2025 a 3,7 miliardi, oltre le previsioni

I RICAVI. Il consiglio di amministrazione di Brembo, presieduto dal presidente esecutivo Matteo Tiraboschi, ha esaminato i risultati preliminari consolidati per l’anno 2025. «Risultati solidi nonostante un contesto complesso».

La sede del Kilometro Rosso
La sede del Kilometro Rosso

Il consiglio di amministrazione di Brembo, presieduto dal presidente esecutivo Matteo Tiraboschi, ha esaminato i risultati preliminari consolidati per l’anno 2025. Il gruppo l’anno scorso ha realizzato ricavi pari a 3.704 milioni, in calo dell’1,6% a parità di cambi rispetto ai 3.841 milioni del 2024. Il 6 novembre 2025, la stima comunicata al mercato prevedeva una riduzione del 2%. Anche il margine operativo lordo (Ebitda) per il 2025, che nei risultati preliminari ammonta a 610 milioni (16,5% dei ricavi), è leggermente migliore della guidance. Gli investimenti per l’intero anno si attestano a 438 milioni, superiori ai 400 milioni previsti, e l’indebitamento è di 719 milioni, ossia minore rispetto a quanto ipotizzato a novembre.

«I solidi risultati del Gruppo Brembo nel 2025 sono stati raggiunti nonostante un contesto particolarmente complesso, segnato da un calo significativo nella produzione di nuovi veicoli in Europa e Nord America, soprattutto nel segmento premium», afferma il presidente esecutivo Matteo Tiraboschi. «Chiudiamo l’anno - aggiunge - con un indebitamento inferiore alle nostre stime, pur a fronte di investimenti superiori alle previsioni». I risultati consolidati definitivi del gruppo saranno resi noti il prossimo 18 marzo, a seguito dell’approvazione del bilancio annuale.

Brembo scatta in Borsa dopo i risultati preliminari oltre le previsioni. A Piazza Affari il titolo sale del 3,2% a 10,08 euro.

