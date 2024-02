I trattori Same entrano nella storia dell’industria italiana: ora sono marchio storico

Un riconoscimento con l’obiettivo di valorizzare e tutelare marchi di eccellenza con una continuità operativa di oltre 50 anni e storicamente collegati al territorio nazionale. Same nasce a Treviglio in provincia di Bergamo nel 1942 e, in oltre 80 anni di storia, grazie ai suoi trattori di colore rosso, è stata motore della meccanizzazione agricola italiana. La storia dell’azienda, in realtà, affonda le sue radici più indietro nel tempo, quando i fratelli Francesco ed Eugenio Cassani nel 1927 sviluppano la Trattrice Cassani, uno dei primi esempi al mondo di trattore dotato di motore diesel.