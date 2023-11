«Il 71,5% italiani ha ridotto consumi energia e continua a farlo»

Il rapporto evidenzia come l’inflazione dei prezzi dell’energia, e il caro vita in generale, abbiano reso urgente e necessaria la sobrietà dei consumi. Il 71,2% degli intervistati continuerebbe il nuovo stile di vita sostenibile anche se i prezzi tornassero a livelli più bassi. Il prezzo è il fattore prioritario che guida le scelte di acquisto energetico per il 54,3% delle persone, tuttavia il 64,3% di esse è alla ricerca di servizi e soluzioni innovativi e utili per la vita domestica e quotidiana.