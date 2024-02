Il Bonus cultura cambia e per i più bravi raddoppia

Da quest’anno, in sostituzione del vecchio «Bonus cultura, entrano in vigore e la «Carta della cultura giovani» e la «Carta del merito», i due nuovi strumenti studiati per sostenere l’arricchimento culturale dei neomaggiorenni.

I criteri di assegnazione

La prima carta è riconosciuta ai nati nel 2005, residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno, con Isee non superiore a 35mila euro; la carta del merito premia invece chi ha conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale con una votazione pari almeno a 100. Entrambe le carte hanno un valore di 500 euro, sono cumulabili tra loro (per gli studenti più bravi la somma è quindi di mille euro), sono utilizzabili nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario né rilevano ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.

Come fare domanda

La richiesta va fatta entro il prossimo 30 giugno attraverso il portale del Ministero della Cultura dedicato ai due strumenti (link: https://cartegiovani.cultura.gov.it) tramite le credenziali del sistema pubblico di identità digitale (Spid) o della carta d’identità elettronica (Cie). Una volta ottenuta la carta, i beni consentiti si potranno acquistare fino al 31 dicembre 2024. Il portale fornisce tutti i contatti di ogni punto vendita convenzionato (telefono, e-mail, sito internet, posizione) e la ricerca degli stessi, dedicando una sezione anche agli esercenti che desiderano aderire all’iniziativa, previa registrazione.

Cosa si può acquistare