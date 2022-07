«Il gas metano per ora non manca. Rischio razionamento in autunno»

«Finora il metano non manca, ma il governo vorrebbe ridurre i consumi in alcuni settori in modo da migliorare lo stoccaggio nei depositi presenti in Pianura Padana: in questa stagione di solito erano pieni all’80%, quest’anno si fermano al 60%». A farlo presente è Bernardo Sestini, vicepresidente di Confindustria Bergamo con delega alla Transizione ecologica e amministratore delegato del gruppo chimico Siad. L’alternativa per aumentare lo stoccaggio ci sarebbe, ed è il gas naturale liquefatto (gnl), che per essere utilizzabile deve però essere sottoposto a rigassificazione in appositi impianti. «In Italia ne abbiamo solo due - spiega Sestini - e purtroppo i tempi per realizzarne altri sono lunghi. In più, bisogna fare i conti con l’opinione pubblica: Snam ha comprato due rigassificatori mobili che voleva collocare a Ravenna e Livorno, ma proprio nei giorni scorsi i cittadini sono scesi in piazza per protestare».