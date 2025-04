Il mercato delle biciclette torna in equilibrio dopo il tracollo 2023

Il mercato delle biciclette ritrova il suo equilibrio: secondo i dati Ancma, l’Associazione Ciclo Motociclo che fa capo a Confindustria, nel 2024 in Italia sono state vendute 1,3 milioni di biciclette, in linea (-0,7%) con quanto registrato nel 2023, quando invece il mercato aveva subito un vero e proprio tracollo (-23%) rispetto al 2022.

I numeri del comparto bici in Italia

Il boom dopo il lockdown

Dopo il boom di acquisti registrato nel biennio successivo al lockdown, quando non si trovavano più bici da comprare, e l’inevitabile successiva caduta della domanda, «siamo tornati – spiega Anna Maria Mora, titolare del negozio di famiglia di Dalmine, attivo da più di quaranta anni – ad una situazione di normalità. Nei picchi registrati dopo il Covid non c’erano biciclette, non si trovavano pezzi di ricambio, non si sapeva quando la merce ci sarebbe stata consegnata e i magazzini erano vuoti: nel 2023 e nel 2024 siamo invece tornati a livelli consueti, e infatti non sono preoccupata per il calo delle vendite in quanto ci siamo riallineati ai numeri pre-pandemia potendo finalmente tornare a offrire quei servizi di assistenza e manutenzione che i ciclisti cercano oltre al prodotto nuovo».

E-bike 20% del mercato

Guardando alla composizione del mercato, l’80% delle biciclette vendute in Italia nel 2024 sono di tipo tradizionale, o «muscolari», di cui il 33% mountain bike, un altro 33% city bike o biciclette per il trekking, mentre il 14% bici da corsa. L’offerta si completa con la tipologia delle bici elettriche, che rappresentano l’altro 20% del venduto: più della metà sono mountain bike dotate di motore e batteria. Proprio le e-bike sono in leggera controtendenza rispetto al calo complessivo delle vendite: ne erano state vendute 273 mila nel 2023, lo scorso anno 274 mila. Alle bici elettriche guarda con attenzione la Ciocc di Curno, azienda specializzata nella produzione e assemblaggio (circa 800 all’anno) di due ruote di alta gamma : «Siamo gli unici al mondo – racconta Stefano Bonati, che guida la Ciocc insieme a Giulio Guidetti – a produrre un tandem gravel con doppia batteria e doppio motore elettrico, per il quale da sette anni collaboriamo con la Polini di Alzano Lombardo nello sviluppare un sistema destinato alla pedalata assistita. Come rivelano i dati Ancma, anche noi osserviamo che questo segmento di mercato, pur con numeri minori rispetto alla bici tradizionale, è in costante espansione tanto che parteciperemo con il team Toyota al “Giro-E 2025” il Giro d’Italia in bici elettrica tra il 13 maggio e l’1 giugno: rappresenta per noi una manifestazione durante la quale promuovere le nostre bici, il mezzo più ecologico e sostenibile per spostarsi».

Biciclette su misura

Tornando alle bici tradizionali, per contrastare i grandi marchi che dopo il Covid hanno saturato il mercato puntando anche su significativi ribassi di prezzo, la Ciocc punta sulla personalizzazione della bici, con telai costruiti su misura e componenti scelti pezzo per pezzo insieme al cliente: «Grazie al servizio “tailor-made” siamo molto apprezzati in Francia, Olanda, Belgio, Inghilterra e Svizzera».

I 60 anni di Santini