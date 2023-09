Il Nautico di Genova al via con 13 aziende bergamasche

Domina il sole su Genova. Sia nel cielo che nel blu del mare e soprattutto del business della nautica da diporto. Al via oggi, 21 settembre, il Nautico, uno dei tre più importanti al mondo con Miami e Cannes. Tredici le aziende bergamasche di primo piano del Made in Italy in vetrina, fra cantieristi e componentisti, per un settore che nella nostra provincia garantisce lavoro ad oltre 3 mila addetti filiera compresa, per un fatturato di oltre 350 milioni di euro.