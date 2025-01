Il «Piajo Resort» di Nembro al gruppo Xenia: operazione da 2,5 milioni di euro

Nel capoluogo è da poco sbarcato il Radisson Blu Hotel nell’area di Chorus Life; a Orio, nel 2026, approderà anche il marchio Hilton Garden Inn, mentre a San Pellegrino è partito l’iter per il recupero del Grand Hotel con un intervento previsto di 64 milioni.

L’ultima operazione in ordine di tempo riguarda il Piajo Resort di Nembro, un 4 stelle situato in Valle Seriana, gestito finora dalla famiglia di imprenditori Bergamelli. Dal 1° febbraio il complesso verrà gestito da Xenia Hotellerie, un gruppo in forte espansione che è atterrato anche nella provincia orobica. Il valore dell’operazione, che porterà in valle il brand «Phi Hotels», si aggira intorno ai 2,5 milioni di euro. Oltre ad acquisire il ramo d’azienda, il gruppo ha in essere un contratto di locazione ventennale sull’immobile che ospita la struttura ricettiva.

Negli anni, anche a cavallo della pandemia, il Piajo ha aumentato la disponibilità di camere (che superano le 40 unità) e servizi, compreso un centro benessere con piscina, affiancato a spazi meeting e al ristorante gourmet «Aroma».

Già in corso l’avvicendamento fra le due realtà con un passaggio di consegne che proseguirà anche nei prossimi giorni. Xenia Hotellerie Solution è una società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce servizi di ospitalità attraverso tre linee di business nel settore turistico-alberghiero. La società ha chiuso il 2024 con un fatturato pari a 57,2 milioni di euro, in aumento di quasi il 14% rispetto ai 50,2 milioni riferiti all’anno precedente. Il margine operativo lordo è sceso a 2,5 milioni di euro, in calo del 45,7% rispetto ai 4,6 milioni di euro del 2023, mentre la marginalità è pari al 4,4%, un dato che sconta le operazioni di M&A e i maggiori costi di struttura.

L’operazione rientra nel piano industriale triennale 2025-2028 di Xenia, presentato ufficialmente settimana scorsa, che si pone l’obiettivo di conseguire un fatturato superiore ai 120 milioni di euro, raddoppiando di fatto i ricavi realizzati lo scorso anno.

Il Piajo Resort, che da sabato prenderà il nome di «Phi Hotel Piajo», costruito e avviato dall’imprenditore bergamasco Mauro Bergamelli, vanta circa 5 milioni di euro di ricavi.