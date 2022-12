Il record delle vendite, 800 euro ai dipendenti di Autotorino

«Il buon andamento nel 2022 ci ha consentito di attivare un programma di welfare che per quest’anno prevede lo stanziamento di 1,6 miliardi di euro per fornire a tutti i nostri collaboratori e alle loro famiglie la possibilità di mitigare parzialmente gli aumenti dei costi energetici e dei consumi». Ad annunciarlo Plinio Vanini, presidente di Autotorino, primo dealer automotive italiano (e 39º in Europa) con 62 sedi (di cui 34 in Lombardia e 2 nella Bergamasca).