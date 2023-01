Il tessile di qualità cerca conferme a Milano Unica

Protagoniste le proposte dedicate alla primavera/estate 2024 delle migliori aziende italiane con un’accurata selezione delle più quotate realtà europee. Saranno 394 le aziende espositrici, di cui 328 italiane 66 europee . Ventisei i brand bergamaschi presenti: Albiate 1830, Bottonificio Bap, Bottonificio Silga, Cotonificio Albini (con il divisioni Albini Donna e Thomas Mason), Deb, Feba, Feba, Fec* Serialabel, Fenili, Gafforelli, Gritti Group e Gritti Gem, Gruppo Uniesse, J-Val, Lampa, Miti, Mabo, Metal P. di Paris G. & C., Metalbotton, Ocean, Officina divisione Stamperia di Martinengo, Piemme Boutons, Preppy, Profilo Tessile. Nella speciale sezione tessili tecnici, Radici Yarn (RadiciGroup) presenterà i prototipi di «shoe sock» (gli speciali calzini utilizzati dagli sportivi) realizzati in Radilon Solution, filo di Poliammide 6 tinto in fase di filatura.