Il traghetto più grande del mondo: a bordo i container Locatelli

La presenza dei container prodotti dalla Locatelli riveste un ruolo fondamentale nell’ambito del sistema automatizzato di gestione e smaltimento dei rifiuti della nave attraverso quattro speciali contenitori destinati a vari tipi di materiale, tra cui uno specifico per i rifiuti organici generati dai circa 3mila passeggeri delle 441 cabine e dall’equipaggio. «Siamo stati contattati dal cliente - spiega Andrea Locatelli, direttore tecnico commerciale dell’azienda della Bassa - il quale ha ravvisato la necessità di dotare il traghetto di un sistema automatizzato per la gestione dei rifiuti a bordo del traghetto. Per andare incontro a questa richiesta, abbiamo proceduto con la fornitura di una serie di container speciali in grado di rispettare tutte quelle che sono le prescrizioni in ambito marittimo». Ed è «senz’altro un orgoglio, per noi, essere parte integrante di questo progetto», sottolinea Locatelli.