Imprenditori stranieri, persa la «Top ten» ma in 12 anni sono cresciuti del 30,5%

Però nel 2022 lo studio registra un andamento stabile rispetto all’anno precedente, confermandosi sopra quota 12 mila (per l’esattezza 12.039, rispetto ai 12.708 del 2021), con una percentuale del 9,2% sul totale delle imprese orobiche e una quota del 7,4% rispetto al totale regionale. La crescita piuttosto riguarda un ventaglio di anni più ampio, ed è importante: dal 2010 al 2022 infatti, il numero di imprenditori stranieri in Bergamasca è cresciuto del 30,5%, a scapito dei titolari italiani, in calo nello stesso periodo del 10%. A livello regionale, la Lombardia si conferma prima regione per numero di imprenditori stranieri, con poco più di 160 mila unità (oltre un quinto del totale nazionale).