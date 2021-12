Imprese «giovani», 12 milioni per sostenere la crescita

Mercoledì 1 dicembre al via il bando per ottenere i contributi a fondo perduto. Possono partecipare le micro e piccole attività avviate dopo il 26 luglio.

Dodici milioni di euro, cifra triplicata rispetto alle previsioni, per sostenere l’avvio di nuove attività imprenditoriali. È la dotazione economica del bando regionale «Nuova Impresa» oggi (1 dicembre) al via, destinato ai giovani imprenditori del commercio, terziario, manifatturiero e artigiani . «Per noi la Lombardia è la Casa delle Idee, luogo in cui chiunque abbia intuizione e intraprendenza possa concretizzare la propria sfida con il nostro aiuto - sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi - Incentivare nuove attività autonome e sostenere le imprese per noi significa sostenere il lavoro» .

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile, che dovrà essere pari ad almeno 5.000 euro e comunque nel limite massimo di 10mila euro per impresa . Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute per l’avvio della nuova impresa e comprendono ad esempio gli oneri notarili per la costituzione d’impresa, gli onorari per prestazioni e consulenze relative all’avvio, l’acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi anche finalizzati alla sicurezza; inoltre rientrano nei costi anche l’acquisto di software e hardware, i canoni e le spese di comunicazione.