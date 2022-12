India, premio per l’innovazione ai tessuti ecosostenibili Carvico

Nei giorni scorsi a New Delhi, in occasione della prima convention indiana dell’associazione Bsl (Brands and Sourcing Leaders Association), i tessuti ecosostenibili di Carvico e Jersey Lomellina hanno infatti vinto il premio come «The Most Innovative Fabrics of The Year 2022» . Un attestato importante per le due aziende bergamasche, leader nella produzione di tessuti tecnici per intimo, bagno, abbigliamento e arredo che da sempre propongono nelle loro collezioni decine di tessuti ecosostenibili realizzati con processi produttivi a minimo impatto ambientale.