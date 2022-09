«Insalate in busta, costi di produzione alle stelle: le aziende allo stremo»

«La IV gamma è nata qui, nella Bergamasca, ed è diventata un polo decisamente importante, con 800 aziende che lavorano nel comparto, che provvedono ad imbustare circa il 70% di quanto prodotto in agricoltura» . Renato Giavazzi, presidente di Confagricoltura Bergamo e titolare dell’azienda agricola Geac, ricorda che proprio nella nostra provincia hanno avuto origine i prodotti ortofrutticoli definiti di IV gamma - frutta, verdura e, in generale, ortaggi freschi, a elevato contenuto di servizio - confezionati e pronti per il consumo.