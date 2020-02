Intesa San Paolo lancia l’offerta pubblica per rilevare Ubi Banca

Clamorosa offerta di acquisto da parte di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca. La notizia è arrivata nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 febbraio con un comunicato emesso dal secondo gruppo bancario del Paese guidato dall’amministratore delegato Carlo Messina. Nella mattina di martedì 18 febbraio fonti vicine alI’Istituto hanno chiarito che l’ offerta di scambio volontaria non è stata concordata. L’Istituto non considererebbe comunque l’intervento come «ostile» perché – viene spiegato – la banca oggetto dell’operazione viene considerata tra l’altro ben gestita.

La decisione di lanciare un’offerta pubblica di scambio volontaria, specifica il comunicato, è stata assunta lunedì. Oggetto dell’offerta è la totalità delle azioni ordinarie di Unione di banche italiane, terzo gruppo del Paese, erede della tradizione della Banca Popolare di Bergamo, guidato dal consigliere delegato Victor Massiah che proprio lunedì a Milano ha presentato il piano industriale al 2022. Su L’Eco di Bergamo di martedì 18 febbraio l’approfondimento nelle pagine di Economia.