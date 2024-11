Italcanditi, cambio di a.d. Shopping nei Paesi Bassi

Acquisito il sito Csm di Goes

Dal 2021 fa parte della galassia di Investindustrial anche Csm Ingredients, produttore di ingredienti per prodotti da forno (ha sede in Lussemburgo e conta oltre 1.400 addetti). E Italcanditi ha rilevato lo stabilimento Csm di Goes, nei Paesi Bassi (fondato nel 1950, ha un organico di un centinaio di persone). Quest’anno Italcanditi e Csm Ingredients hanno integrato le rispettive competenze nel settore delle preparazioni a base di frutta e delle creme idrate, unendo gli stabilimenti di Pedrengo e Goes sotto il brand Vitalfood. Una casa comune che, come riferisce una nota, si pone come partner di riferimento per l’industria e per gli artigiani nella fornitura di preparazioni a base di frutta, creme idrate, glasse, frutta candita e semicandita e marron glacé.