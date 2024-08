Italia, siamo ultimi nell’Ue nell’utilizzo di pagamenti alternativi

E anche se l’utilizzo delle carte di credito o prepagate è in crescita resta ampiamente sotto la media europea. A scattare la fotografia è il centro studi di Unimpresa, secondo cui nel 2023 dagli Atm sono stati ritirati 360 miliardi di euro, 10 miliardi in più rispetto al 2022 e 18 miliardi in più rispetto al 2021. La pandemia, dunque, sembra non aver spazzato via del tutto l’uso del cash, anzi. Il nostro Paese - secondo lo studio - si conferma ultimo nell’area euro per l’utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante: con appena 200 operazioni medie pro-capite eseguite con carte di credito, bonifici e assegni, la Penisola si dimostra molto affezionata alla moneta di carta.

I Paesi europei

La media dell’Eurozona per i pagamenti alternativi al contante - si spiega - è di 370 operazioni per cittadino, con la Spagna che ne registra 290, la Germania 329 e la Francia 424. Ancora meglio fanno i Paesi Bassi (670) e altri paesi del Nord, come la Finlandia (598) e l’Estonia (488).