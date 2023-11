Italtrans di Calcio, raggiunto l’accordo in Marb

Nei giorni scorsi Fit Cisl di Bergamo, ha chiuso la trattativa per il rinnovo del premio di risultato alla Marb Srl, azienda di oltre 240 dipendenti operante all’interno del sito Italtrans di Calcio, rappresentata dall’amministratore delegato Giancarlo Mollichella. Il risultato sindacale porterà ai lavoratori una cifra che potrà arrivare fino ai 3000 euro all’anno.

«Siamo naturalmente soddisfatti dell’ottimo risultato ottenuto - dichiara Nicola Serao della Fit Cisl Bergamo -. È un primo esempio di come proficue contrattazioni sindacali portino concretamente dei risultati anche economici per tutti i lavoratori dipendenti e, contemporaneamente, un indiscusso ritorno di produttività per l’azienda».

«A Bergamo si parla di centinaia di autisti mancanti rispetto al fabbisogno ed alla capacità industriale. Inoltre sembra non avere fine il fabbisogno di lavoratori addetti agli impianti logistici. In questo scenario a “macchia di leopardo” il sindacato confederale e la Fit – Cisl hanno da sempre messo in campo azioni mirate rispetto alla salvaguardia della sicurezza sul lavoro, ai livelli occupazionali ed al valore delle retribuzioni degli addetti».