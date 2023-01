Italtrans, scelte sempre più green: «800 tonnellate di CO2 in meno»

È quanto emerge dal terzo Bilancio di sostenibilità di Italtrans (riferito al 2021), allargato alle controllate Mazzocco e Gb Trasporti. L’analisi del percorso compiuto dalla realtà che fa capo alla famiglia Bellina con sede operativa di Calcinate, si sofferma in particolare sui risultati in linea con gli obiettivi dell’agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile. Così emerge che la società bergamasca non solo ha migliorato l’efficienza ambientale della propria flotta di Tir – con ben 800 tonnellate di emissioni CO2 equivalente in meno grazie a ai motori Euro 6, ai camion a metano liquido e a quelli del cosiddetto Progetto 18 (rimorchi più grandi, per evitare viaggi e diminuire i mezzi sulla strada di ben 4mila uscite) con un -4% di emissioni per ogni chilometro percorso –, ma ha anche fatto un balzo in avanti importante sul terreno delle energie rinnovabili, ampliando il proprio parco fotovoltaico (in particolare pannelli sui magazzini e le sedi) con la produzione aumentata di 4 megawatt, un 8% in più di energia elettrica autoprodotta e altre 3,6 tonnellate di emissioni di CO2 equivalente evitate .