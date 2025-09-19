Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Valle Seriana
Venerdì 19 Settembre 2025

Itema investe 30 milioni a Ponte Nossa: un nuovo stabilimento nell’ex Cantoni

SVILUPPO. Progetto strategico sia per la competitività del gruppo sia per il rilancio economico del territorio. Radici: orgogliosi di continuare il nostro viaggio tessile in Val Seriana. Il sindaco: speranza di lavoro per i giovani.

Lucia Ferrajoli
Lucia Ferrajoli

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La posa della prima pietra dello stabilimento Itema che sorgerà nell’ex Cotonificio Cantoni di Ponte Nossa
La posa della prima pietra dello stabilimento Itema che sorgerà nell’ex Cotonificio Cantoni di Ponte Nossa

Itema investe oltre 30 milioni di euro nell’ex Cotonificio Cantoni di Ponte Nossa. Il 18 settembre la posa della prima pietra del nuovo polo produttivo del gruppo, leader mondiale nella produzione di macchine per la tessitura, che nel 2022 ha acquisito l’area. Il progetto, articolato in più fasi, segna un investimento strategico sia per la competitività del gruppo sia per il rilancio economico del territorio. Dopo la chiusura del cotonificio nel 2004, il sito era rimasto inutilizzato, simbolo della crisi di un comparto che, invece, negli anni Sessanta dava lavoro a oltre 2.000 persone quando il paese contava 2.700 abitanti.

Coinvolte le aziende locali

La prima fase dei lavori, che si concluderà nel 2027, prevede la realizzazione di un nuovo impianto dedicato al potenziamento della produzione «weaving», cuore del business di Itema. Le opere sono state affidate a imprese locali, a conferma della volontà di mantenere un forte legame con il tessuto economico della valle. Nel cantiere sono già state avviate le demolizioni, mentre saranno recuperati i quattro edifici storici, risalenti al 1875, affacciati sul lungofiume. La fabbrica sarà progettata secondo criteri di efficienza energetica e circolarità, con l’obiettivo di ridurre i consumi e ottimizzare i processi logistici. «Il nuovo stabilimento sarà dedicato a preassemblaggio e assemblaggio dei nostri telai e alla verifica della qualità, mentre il sito di Colzate sarà rinforzato con attività produttive legate soprattutto alle lavorazioni meccaniche e al montaggio di alcune macchine particolari che il mercato ci richiede», spiega Ugo Ghilardi, amministratore delegato del gruppo Itema, che per il 60% è di proprietà degli eredi di Gianni Radici e per il restante 40% delle famiglie Arizzi e Torri, e che possiede il 25% di Tofflon Itema, il ramo italiano con sede a Novara della multinazionale biofarmaceutica asiatica Tofflon. All’investimento nel nuovo stabilimento di Ponte Nossa si legherà un futuro sviluppo per la vicina Lamiflex, che produce componenti compositi avanzati impiegati anche nell’industria meccanotessile, nella galassia Itema insieme a Schoch di Colzate, specializzata in pettini e accessori per telai.

«Siamo orgogliosi di essere qui oggi e di continuare il nostro viaggio tessile in Valle Seriana, la culla della nostra storia, con un progetto in cui visione, innovazione e sostenibilità convergono - dichiara Maurizio Radici, presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Itema -. Le nostre radici sono qui. Questo nuovo polo produttivo rappresenta il nostro investimento in un futuro all’avanguardia e florido per il nostro territorio».

Ghilardi evidenzia il valore strategico dell’operazione: «Nel 2022 abbiamo preso la decisione di iniziare un percorso che portasse il gruppo Itema ad avere una postura adeguata ai turbolenti mutamenti in corso ed allo stesso tempo rafforzasse il nostro brand, riconosciuto in tutto il mondo tessile come ambasciatore del made in Italy. Una fase di questo percorso riguarda sia asset di processo e produzione sia di prodotto, che trovano casa in questo nuovo sito produttivo di Ponte Nossa. Un completamento della nostra presenza industriale a Bergamo, in Valle Seriana, che consentirà anche all’insediamento storico di Colzate di svilupparsi ulteriormente. La nostra ambizione è quella di creare valore in questo territorio per competere nell’industria tessile mondiale».

In settore esposto negli ultimi anni a variabili geopolitiche ed economiche che lo hanno condizionato non poco, per Ghilardi «questa iniziativa prima di tutto vuol dire fiducia nel poter costruire una realtà fatta prima di tutto di persone».

Freno allo spopolamento

Persone al centro anche per il sindaco Stefano Mazzoleni: «Ridare una vita produttiva a quest’area significa dare la possibilità a giovani e famiglie la speranza di poter lavorare e vivere ancora in alta Valle Seriana». I numeri raccontano l’intreccio fra economia e demografia: «Nel 2004, quando Cantoni chiuse definitivamente, Ponte Nossa era sceso a 2.200 abitanti e oggi, a distanza di vent’anni, meno di 1.800», fa presente il primo cittadino ricordando anche il progetto per il nuovo ponte sul fiume Serio a servizio di quest’area industriale. E la benedizione del parroco di Fiorano al Serio, don Nazzareno Bertoli, suggella non solo l’avvio del cantiere, ma la promessa di futuro per la valle.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Colzate
Fiorano al Serio
Novara
Ponte Nossa
Produzione industriale
Economia, affari e finanza
Macroeconomia
Investimenti
Informazione d'impresa
Ugo Ghilardi
stefano mazzoleni
Nazzareno Bertoli
Maurizio Radici
Lucia Ferrajoli
Gianni Radici
Tofflon Itema