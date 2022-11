La coop Solidarietà raddoppia i bonus: «Premio all’impegno»

A inizio settimana un’assemblea (quasi) a sorpresa per una comunicazione importante; giovedì scorso, insieme alla busta paga, il «regalo» che anticipa di un mese e mezzo il Natale. La cooperativa «La Solidarietà» di Dalmine raddoppia l’impegno profuso in primavera nei confronti dei suoi dipendenti e mette nelle loro tasche un altro premio di 341 euro. Sale così ad 800 euro il contributo erogato dalla cooperativa nel 2022 agli 88 lavoratori, in segno di vicinanza durante questi difficili mesi di crisi; un bonus complessivo che – sommato ai contributi pubblici – supererà i mille euro che si aggiungono, per molti di loro, ai ritocchi in busta paga già iniziati nel 2021.