La Costim a Milano con un nuovo Chorus Life a Linate

Dopo il recente ammodernamento dell’aerostazione di Linate, Sea vuole aprire alla città un’area fino ad oggi non accessibile che offrirà ampi spazi verdi, nuovi edifici e l’accesso diretto all’Idroscalo: obiettivo di questo progetto è rigenerare un luogo che finora ha vissuto come spazio di servizio e per il quale la presenza dell’Idroscalo diventerà un’occasione di creare valore, bellezza e opportunità di sviluppo.