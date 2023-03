La Fim amplia la sua flotta: «Obiettivo 50 pezzi all’anno»

Trend positivo a doppia cifra e nuovi investimenti per 6 milioni di euro per crescere sulla cresta dell’onda con l’ampliamento della flotta . La novità giunge da «Fim Fabbrica Italiana Motoscafi» , l’azienda nautica di Cividate al Piano della cantieristica da diporto specializzata nella produzione di yachts con tre linee, Open, Coupé e Fly per complessivi 6 modelli, tra i 10 ed i 20 metri di lunghezza.