«La finanza etica rende il 3% in più della tradizionale»

Raccolta orobica a 90 milioni

Insomma finanza e etica non rappresentano per forza un ossimoro. Lo ha chiarito Laura Viganò, esperta in microfinanza e finanza per lo sviluppo e docente di Economia degli intermediari finanziari dell’ateneo bergamasco, in un incontro promosso dal circolo Pd «Alexander Langer» e moderato da Matteo Rossi, presidente di Dess (Distretto economia sociale e solidale) Bergamo. «La finanza è intrinseca al nostro modo di vivere, gestirla bene o male dipende da noi. L’obiettivo principale della banca è trasferire risorse dai risparmiatori a chi ha bisogno di un prestito per realizzare qualcosa. In quest’ottica il ruolo è neutro, viene offerto un servizio, si mettono insieme persone e bisogni differenti per conciliare le esigenze. Se chi ha ottenuto il prestito investe bene il denaro, contribuisce ad un benessere collettivo. Le nostre bcc, hanno operato in questo senso». Per un benessere comune e non solo in termini economici: «in tempi più recenti – osserva Viganò –, a partire dagli anni ’90, ha cominciato a delinearsi una maggior attenzione alla qualità della vita, alla realizzazione personale, alla sostenibilità. Ed è aumentato l’interesse anche per la qualità degli investimenti, etici e ambientali».