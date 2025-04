La scalata dei prezzi, in Bergamasca aumentano energia ed alimentari

Rispetto a un anno fa, quali sono le voci più impattate dall’inflazione? La variazione tendenziale dei prezzi in Bergamasca restituisce un +9,7% per i pacchetti vacanze, un +9,3% per l’energia elettrica e il gas, un +6,4% per le bevande analcoliche e un +6% per le assicurazioni. Qualcosa in realtà è diminuito, ad esempio gli «apparecchi telefonici» (termine ormai desueto ma in cui rientrano anche gli smartphone, -13,8%) e gli «apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici» (dalle tv ai pc, -5,5%).