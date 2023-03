La schiacciate toscane de «All’Antico Vinaio» sbarcano a Bergamo con Percassi - Foto

Da oggi apre in via Tiraboschi a Bergamo «All’Antico Vinaio», il locale che ha reso celebre nel mondo la schiacciata fiorentina. L’apertura, attraverso la società AV Retail, inaugura la joint venture paritetica siglata a dicembre 2022 tra Percassi e il brand toscano. Quattordici sedi in Italia, tre negli Stati Uniti e l’obiettivo di nuove aperture. All’Antico Vinaio è una creatura di Tommaso Mazzanti, imprenditore fiorentino che nel 2006 ha dato vita al format che nel 2014 gli è valso il titolo di locale più recensito al mondo. Ad oggi All’Antico Vinaio impiega 200 dipendenti, impegnati quotidianamente a servire fragranti schiacciate appena sfornate, da cui il motto del brand: «Bada come la fuma». Il nuovo store di Bergamo creerà dieci nuovi posti di lavoro. Il locale si sviluppa su una superficie di 150 metri quadrati e offre sia il take away, sia la possibilità di gustare le pietanze in uno dei 30 posti a sedere, organizzati in sgabelli e panche.