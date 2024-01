L’allarme della Fim Cisl: «L’effetto Suez: rischio per nostre imprese»

Parlare di allarme è sicuramente eccessivo: diciamo che, in una situazione geopolitica che di anno in anno diventa sempre più complessa, qualche timore per le imprese - anche bergamasche - comincia ad affacciarsi a causa dell’ultimo scenario di crisi, quello del Mar Rosso. Al momento, nella metalmeccanica, le difficoltà sono circoscritte a poche aziende - si contano sulle dita di una mano - almeno stando a quanto riferisce il sindacato. C’è chi, come spiega il segretario generale della Fim-Cisl di Bergamo, Luca Nieri, per portare a casa gli approvvigionamenti necessari (vedere alla voce semiconduttori) si è attrezzata in modo da utilizzare i mezzi via aria anziché via mare. Un’azienda, invece, ha proprio perso la commessa, mentre un’altra, avendo una sede in Cina, ha deciso di «trasferire» nel Paese del Dragone alcune commesse. Insomma, «le imprese del nostro territorio hanno dimostrato grande flessibilità e la capacità e adattarsi al mercato», dice Nieri.