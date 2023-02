Latte, il nuovo prezzo fa litigare le sigle agricole

Alla fine la fumata è arrivata ma non soddisfa tutti: l’intesa siglata con Italatte (società di Lactalis, maggior gruppo lattiero-caseario presente sul territorio nazionale) vede infatti un accordo per il medio termine, con il riconoscimento alla stalla di 57,5 centesimi al litro da questo febbraio fino al giugno 2023. Accordo che se da un lato soddisfa Coldiretti Bergamo, vede invece «insoddisfatta» la Confagricoltura provinciale. Esiste comunque un impegno tra le parti di ritrovarsi ad aprile per valutare la situazione del mercato. Da sottolineare che il prezzo è inferiore all’ultima intesa (60 centesimi, ma venne firmato, sempre da Lactalis, per il solo mese di gennaio): da qui la differente posizione delle due sigle agricole territoriali, in un momento estremamente delicato del settore lattiero-caseario.